Зеленский заставляет Россию выйти из Минска

Против сопредседателя партии ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко на заседании Совета нацбезопасности и обороны ввели санкции за финансирование терроризма. Фото: РБК

Санкции, которые СНБО ввела против кума президента России Владимира Путина, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, является попыткой президента Украины Владимира Зеленского заставить РФ выйти из Минских договоренностей.

"Зеленский разорвал непубличную часть Минских договоренностей, которая гарантировала Медведчуку политическую и экономическую неприкосновенность. Ответ мы почувствуем на стоимости украинского бизнеса, обострении на Донбассе и изменении ставок в Москве", - говорит Gazeta.ua политолог Андрей Золотарев.

Россия не ожидала, что Медведчука не поддержат пророссийские партии.

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"Мы увидели только стендап Рабиновича на трибуне в ВР. Вместо момента силы и консолидации, мы увидели момент слабости. От Медведчука отвернулись его единомышленники, а некоторые злорадствуют", - говорит Золотарев.

Санкции, которые ввели против Медведчука, является шагом США к возвращению консолидации мировой позиции вокруг российской агрессии.

"Многие из стран ЕС уже активно говорят за ослабление санкций, мол, РФ к ним адаптировалась. Мы это видим по истории "Северного потока-2". Джо Байден пытается вернуть мировую позицию на момент 2014 года", - говорит эксперт.

Обострение и провокации в зоне операции Объединенных сил на Донбассе могут быть связаны с недавними решениями Совета национальной безопасности и обороны относительно санкций. Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак, сообщает пресс-служба Минобороны.