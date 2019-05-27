Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине.

Он совершил первую рабочую поездку в Станицу Луганскую и Щастя, сообщает Администрация президента.

Глава государства побеседовал с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом.

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"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского. Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.