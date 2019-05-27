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понедельник, 27 мая 2019 20:46

Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
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Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине
Фото: АП
Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине
Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине
Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине
Президент Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине.

Он совершил первую рабочую поездку в Станицу Луганскую и Щастя, сообщает Администрация президента.

Глава государства побеседовал с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом.

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"В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности в посте наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении.

20 мая состоялась инаугурация шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Во время своей инаугурационной речи заявил, что распускает Верховную Раду 8 созыва. Кабинет министров призвал уйти в отставку.

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