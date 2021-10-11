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вторник, 12 октября 2021 00:04

Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе

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Зеленский раскрыл единственный способ завершения войны на Донбассе
Зеленский рассказал о способах завершения войны в Донбассе. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сегодня нет другого формата для войны в Донбассе, чем переговоры.

Зеленский рассчитывает на скорейшую встречу с лидерами "нормандской четверки", информирует телеканал "Дом".

"Хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю этот формат. Считаю, что кроме нормандского формата, у нас больше нет сегодня другой площадки, чтобы выйти из этой ситуации, чтобы действительно закончить войну на востоке Украины", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что рассчитывает на конструктивную встречу с Путиным, Меркель и Макрона в нормандском формате в ближайшее время.

"Я бы очень хотел, чтобы мы могли встретиться в ближайшие время и наша встреча в нормандском формате был предметной", - добавил Зеленский.

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Они договорились поручить своим политсоветник и министрам иностранных дел активизировать работу "нормандского формата".

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