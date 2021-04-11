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воскресенье, 11 апреля 2021 12:32

Зеленский пытался связаться с Путиным после гибели военных - Арестович

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Зеленский пытался связаться с Путиным после гибели военных - Арестович
После гибели военных под Шумами Зеленский пытался созвониться с Путиным. Фото: Reuters

Представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович заявил, что президент Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным после гибели украинских воинов под Шумами на Донбассе.

"После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, включая Путина. Путин отказал", - сказал Арестович, передает "Радио свобода".

Переговоры тогда удалось провести с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, предполагает он. Арестович добавил, что этот факт следует выяснить в пресс-службе президента.

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На следующий день российская сторона озвучила, что не видит необходимости в разговоре.

На срочном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на словах подтвердили приверженность режима прекращения огня, но соответствующее заявление не приняли.

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