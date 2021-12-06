Зеленский пообещал жилье ветеранам войны на Донбассе в 2022 году

Президент Владимир Зеленский в день празднования 30-летия ВСУ посетил передовые позиции в Донбассе / Reuters

В 2022 году все ветераны "Антитеррористической операции" и "Операции объединенных сил" на востоке Украины, которые стоят в очереди на жилье, получат квартиры.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает "Интерфакс".

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"В следующем году впервые с начала 2014 полностью закроем очередь на квартиры для всех ветеранов войны на востоке Украины", - сказал Зеленский во время выступления на праздновании Дня Вооруженных сил Украины в Харькове.

Он добавил, что после этого начнется выделение жилья для других украинских военных.

В 18:00 6 декабря в Харькове, Киеве, Краматорске, Львове, Одессе и военном городке Озерном в Житомирской области одновременно начались торжества по случаю 30-летия ВСУ с участием президента Зеленского, руководства Министерства обороны Украины и армии. Для празднования между этими городами был организован телемост. Зеленский принял участие в торжествах в Харькове.