Зеленский показал, как строили мост в Станице Луганской

Президент опубликовал видео строительства моста. Фото: Укринформ

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео восстановление моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

"Мы действительно делаем! Мост в Станице Луганской - не только переправа. Это символ единства Украины", - написал Зеленский в Facebook.

В видео вошли записи веб-камер, которые круглосуточно снимали процесс строительства.

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Восстановление моста через Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии разграничения.

Назвали сумму, которую Украина заплатила за пешеходный мост в Станице Луганской. По путепровод, соединяющий мирную Украины с восторженной Луганщине заплатили 24,5 млн. грн.