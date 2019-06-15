Зеленский ознакомился с работой подразделений морской охраны - фото

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В Мариуполе президент Украины Владимир Зеленский ознакомился с работой подразделений ГСЧС и Морской охраны Госпогранслужбы в акватории Азовского моря.

На палубе судна "Капитан Чусов" он пересмотрел показательные выступления морских подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии, саперов, водолазов подводного разминирования, передает пресс-служба президента.

Подразделения отработали действия по задержанию судна-нарушителя с применением вертолета Нацгвардии и кораблей морской охраны. Осуществили безпарашутне десантирование в Азовское море.

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Зеленский ознакомился с образцами техники и формы одежды для подразделений морской охраны специального назначения, осмотрел катера.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня, отправился с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. Должен посетить Мариуполь, где сегодня состоится празднование в честь 5-й годовщины освобождения города от оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.