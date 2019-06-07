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пятница, 07 июня 2019 09:56

Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

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Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе
"Обстрел украинских военных - очевидная попытка ввергове сорвать процесс переговоров о прекращении огня", - реакция Зеденського на обострение на Донбассе. Фото: REUTERS

На артиллерийские обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать со всей мощью – Зеленский

Артиллерийские обстрелы боевиков в ночь на 7 июня, в результате которых 2 украинских военных погибли, а 8 получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Передает пресс-служба президента Владимира Зеленского.

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"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями".

Он также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих. Президент отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождении пленных останется твердой и неизменной", - заявил Зеленский.

4 июня противотанковая ракета, которой попали в автомобиль 17-й танковой бригады ГАЗ-66, который вез продукты, убила 2 бойцов. Оба родились летом 1970 года.

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Дата
07
июня

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