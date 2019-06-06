Назвали имена воинов, которых взорвали в грузовике с продуктами

Оба военных родились летом 1970 года. Фото: из открытых источников

4 июня противотанковая ракета, которой попали в автомобиль 17-й танковой бригады ГАЗ-66, который вез продукты, убила 2 бойцов. Оба родились летом 1970 года.

48-летний старший солдат Александр Лин погиб от множественных осколочных ранений. Был старшим наводчиком минометного взвода. Дома в Кривом Роге у него осталась жена. Похоронят воина в селе Авдотьевка Софиевского района.

49-летний младший сержант Эдуард Лазарев был родом из Бродов Львовской области. Служил водителем-электриком. Контракт на службу подписал в сентябре 2015-го. Дома у военного остались родители.

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Публикуем поименный список погибших в мае 2019-го защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 24 года, самому старшему - 51.