"Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим"

Президент Украины Владимир Зеленский занимает свою должность уже 8 месяцев. В своей предвыборной кампании он обещал, что с 2020 года в Украине начнется внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил и теперь необходимо повысить престиж военной службы и зарплаты военнослужащим.

Gazeta.ua пообщалась с Олегом Ждановым, военным экспертом полковником запаса, работником оперативного управления Генштаба с 2003 по 2006 год об изменениях, произошедших за это время.

Как изменилась война с избранием президентом Владимира Зеленского?

Никак, потому что у нее 3 года сохраняется статус-кво. Внешне Зеленский пытается скрыть эту войну от общества, забрать из повседневной жизни. Других изменений не произошло. Через тайные договоренности нашего президента с Путиным немножко уменьшилось количество обстрелов. Количество раненых в сводках стало меньше потому что наш Генштаб изменил классификацию ранений.

Убрать войну из информационного повестки дня это хорошо или плохо?

Это очень плохо потому что общество начинает жить в иллюзорном мире. И мы отрываемся от объективной реальности в которой есть агрессор, захвативший нашу территорию и ведет против нас реальную войну. Если общество продолжит вести себя так, будто ничего не происходит, то это приведет к катастрофической ситуации, когда агрессор прорвется, а мы все будем думать, что все в порядке.

Автор: Сайт Президента Украины Президент Владимир Зеленский на параде в честь Дня Независимости Украины

По изменению классификации боевых ранений и травм, как это выглядит сейчас?

Приказом министра обороны ее изменили следующим образом: боевыми считаются только проникающие ранения, то есть пулевые и осколочные. Контузия теперь - это боевая травма. Ее не указывают в сводках штаба Операции объединенных сил. Ранее боец, которого контузило, мог получить льготы, особенно, если контузия привела к потере работоспособности, то есть контузии 1-го, или 2-й степени. Сегодня получение контузии не дает никаких льгот.

Зеленский пытается скрыть эту войну от общества, забрать из повседневной жизни

Смена руководства Генштаба как-то повлияла на войска?

На сегодняшний день итоги печальны - поставлены на паузу почти все программы приближения к стандартам НАТО и проведения модернизации ВСУ. Да, они там заключили контракты на ремонт и восстановление техники и вооружения, но в реальные войска так почти ничего и не дошло. Однако кроме текущего ремонта, которое выполняет Министерство обороны за свой счет, модернизации нет. Я вообще скажу, что за эти месяцы работы нового начальника Генштаба, у нас до сих пор нет военной реформы. Отсутствует документ и нам до сих пор не предложили модель ВСУ, которую необходимо построить, чтобы обеспечить построение системы национальной безопасности и обороны. А она строится в первую очередь на создании боеспособной армии, которая способна выполнять задачи. Президент вообще стоит спиной к военным: или он не понимает некоторых вопросов, а в окружении нет специалистов, которые могли-бы что-то подсказать или стоит задача со стороны тех, кто стоит за ним. Ведь Зеленский не самостоятельная фигура, оттяните от него Андрея Богдана на метр и тот замолчит. Просто не будет знать что делать и говорить.

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А с чем связано прекращение реформ? При президентстве Петра Порошенко они казались жизнеспособными.

Нет, просто в отличие от Зеленского Порошенко умел врать и пиариться. Сегодня происходят несистемные изменения в системе ВСУ. В большинстве своем они происходят под давлением США. Сегодня это единственное государство, заинтересована в боеспособности наших ВСУ. Поэтому они и заинтересованы в нас: предоставляют оружие, постоянно зовут на учебу. США не помогают нам от всей души. Рассчитывают на то, что будут у нас сильную армию, которая вовлечет РФ в затяжную войну, если и пойдет в наступление. Это не даст России развернуть войну напрямую с НАТО. Так как мы является не субъектом международного права, а объектом, то нами пытаются руководить. К счастью в РФ это не значит, а руководит США, которые настаивают на том, чтобы мы и оружие покупали, и обучение проводилось. Политика государства на сегодняшний день не предоставляет мотивации пойти и подписать контракт. Даже и социальная реклама, которая была у Порошенко о повышении выплат, построении военных городков, которые даже не достроили. Например, в Широком Лане снова скандал с квартирами для военнослужащих. Однако тогда была социальная проформа, а сегодня и ее нет. Состояние укомплектованности подразделений является критическим для боеспособности. Что будет дальше - не знаю, потому что бюджет уменьшается из-за инфляции. Господин Загороднюк сказал, что сможет реформировать ВСУ при отсутствии уменьшения бюджета Минобороны. Как это будет делать - я не знаю.

На сегодняшний день итоги печальны - поставлены на паузу почти все программы приближения к стандартам НАТО и проведения модернизации ВСУ

Разведение войск деморализует боевой дух в армии?

Очень сильно, так как не происходит зеркального разведения. Военнослужащие, воюют на передовой, видят это своими глазами, в отличие от нас с вами. На позиции в Золотом, которые мы занимали, нас уже не пускает ОБСЕ. Мы атрибутику убрали, а они не убрали, обстрелы как продолжались, так и продолжаются. Я, кстати, ставлю под сомнение официальные данные, потому что считать обстрелом: автоматную очередь, или мину, которая прилетела из ПТРК? И эти данные подаются под приказ, то есть нет объективной информации. Наши военные не могут вызвать артиллерию во время обстрела. Они прячутся в блиндажах, и молятся, чтобы эта мина не прилетела к ним. Это очень негативно влияет на моральное состояние наших военнослужащих.

мы постоянно говорим неправду относительно нашего врага

И еще такая большая особенность - это то, что мы постоянно говорим неправду относительно нашего врага. Наши военные понимают, что против них воюют штатные подразделения регулярной российской армии. Там офицеры, и граждане РФ, подписавшие контракт и воевавшие в горячих точках, на Донбассе их маскируют как армейской корпус народной милиции, а наше руководство говорит, что они боевики. Кто такие эти "боевики", кстати сегодня нет официальной формулировки того, кто это воюет. Если это граждане Украины, тогда у нас гражданская война, а боевики - это наемники из РФ, тогда это военный конфликт. А у нас они 6-й год незнаю кто.

Автор: Сайт Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время своего первого визита на передовую

К сожалению Зеленский в этом вопросе пошел по стопам Порошенко. Однако в отличие от 6-го президента Украины Петр Алексеевич был более политически подкован. Знал, что лгать, мог пустить слезу о тяжелой войне. Что он говорил на саммите неизвестно, но в нашем обществе он говорил о тяжелом противостояние против РФ. Зеленский в этом плане вообще не напрягается и ничего не объясняет. Он говорит "я сначала сделаю, а потом будем разбираться". К сожалению мы входим в эпоху теневой политики, а предыдущая была политикой двойных стандартов, когда одно говорят, а другое делают. Теперь начинается непубличная политика.

Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим

Какое будущее нашего конфликта?

Я думаю, что Зеленский поможет Путину выйти из этого конфликта с сохраненным лицом. Он отстранит его от участия в военном конфликте на Донбассе и будет всячески помогать в снятии санкций с РФ, потому что для России это очень больной вопрос. Поэтому Путин согласился на обмен. А на обмене привезли 12 военных и маршрутчиков. Обмен, кстати, провели без участия РФ. Он, кстати, не проводит риторику, что у нас война, а слова "Россия" и "агрессор" не встречаются вместе в его речах. Поэтому Путин и говорит, что "нас там нет", а Зеленский перетягивает ситуацию на нас и в конце вообще объявит, что у нас внутренний конфликт.

Автор: Сайт Президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Золотое

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Как можно повлиять на действия Зеленского?

В отличие от Порошенко Зеленский боится общественного протеста. Если бы были государственные деятели, которым болит за Украину и они выводили общество на протесты, тогда-бы мы могли влиять на политику нашего государства. Зеленский прислушивается к улице и не хочет маратЬся кровью. Вопрос где лидеры, которые выведут людей на протест.

Какие шаги должен делать Зеленский чтобы завоевать уважение Вооруженных сил?

Зеленский не делает и не будет ничего делать, чтобы повернуться лицом к военнослужащим. Он будучи Верховным главнокомандующим даже не поздравил наших защитников с Новым Годом. Он не упомянул о тех войска, которыми управлять согласно Конституции Украины. Зеленский - председатель ликвидационной комиссии Украинской СССР. И на его действия надо смотреть с этой парадигмы. Ему все равно, он на один срок пришел. Его задача - расшатать и развалить советскую машину. Боюсь, чтобы не было так, как в свое время с СССР, когда развалили, а ничего уже не смогли сделать. Хотя я надеюсь, что США что-то у нас построят.

Начиная с 00:00 29 декабря 2018 в Донбассе начался режим тишины в связи с грядущими праздниками. 8 марта на Донбассе объявляли так называемое "весеннее перемирие", с тех пор количество обстрелов сократилось. Уже девятнадцатый с начала войны. С 21 июля на войне в Донбассе тривавало "хлебное перемирие" - бессрочная запрет на любое ведения огня. Поэтому, по 2019 на российско-украинской войне погибли 110 военных: 107 мужчин и 3 женщины.