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понедельник, 05 августа 2019 18:10

Зеленский назначил нового командующего операции Объединенных сил

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Зеленский назначил нового командующего операции Объединенных сил
Командующим ООС стал Владимир Кравченко. Фото: "Украинская правда"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Объединенных сил Владимира Кравченко.

Он сменил на посту генерал-лейтенанта Александра Сирского, передает УНН.

"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил", - говорится в указе №579/2019.

Сирского Зеленский назначил командующим Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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Он занял должность вместо генерал-полковника Сергея Попка.

На участке разведения в Станице Луганской наблюдатели ОБСЕ видели группу по разминированию в сопровождении трех боевиков с наружными повязками с надписью "Совместный центр по контролю и координации".

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Дата
05
августа

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