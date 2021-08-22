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воскресенье, 22 августа 2021 20:20

Зеленский готов помиловать осужденных ветеранов

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Зеленский готов помиловать осужденных ветеранов
Зеленский анонсировал создание комиссии, которая будет разбирать дела ветеранов. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский обещает решить вопросы помилования осужденных ветеранов после выводов соответствующей комиссии.

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые стали на защиту независимости Украины, в защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле. Для помощи им я создал Консультативный совет обеспечения прав и свобод защитников Украины. Сегодня впервые за эти годы мы активно прорабатываем вопрос помилования десятков осужденных ветеранов. И этот вопрос будет решен, как только соответствующая комиссия предоставит все выводы", - сказал Зеленский на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники".

Он сказал, что в этом году статус участника боевых действий получили более 400 добровольцев, участвовавших в АТО. Около 500 ветеранов войны и членов семей погибших получат денежную компенсацию для приобретения собственного жилья.

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Также впервые орденами за мужество определили более 60 погибших бойцов добровольческих формирований.

Украине нужен мощный флот для разблокировки Черноморско-Азовского региона. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель. Для развития флота Украины нужна помощь международных партнеров. Работа в этом направлении продолжается.

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22
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