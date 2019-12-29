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воскресенье, 29 декабря 2019 16:26

"Здесь все, а там нет ничего" - не все захотели поехать в ОРДЛО

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&quot;Здесь все, а там нет ничего&quot; - не все захотели поехать в ОРДЛО
Обмен пленными. Фото: Ракурс

Не все привезенные на обмен лица захотели выезжать на оккупированную боевиками территорию. Один из "отказников" объяснил, почему не хочет ехать в ОРДЛО.

Видео общения человека с журналистом опубликован на канале журналиста Андрея Павловского.

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На вопрос о том, почему человек отказался ехать в ОРДЛО, он заявил: "Нас включили в списки, но отказались. Здесь семьи, здесь все, а там нет ничего", - отметил мужчина.

Украина отдала боевикам бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе на их стороне, и пять ексберкутовцев, обвиняемых в расстрелах на Майдане в рамках обмена.

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