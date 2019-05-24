Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле

Иногда в Авдеевке, на местах где ведутся ожесточенные бои, можно увидеть памятные знаки.

Это доски, кресты, таблички, гранитные памятники с портретами погибших защитников Украины, пишет 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Бутовка", "Зенит", "ПромКом", у частных домиков, в лесополосе - они расположены везде, это десятки убитых русскими солдатами украинцев из разных бригад и добровольческих формирований.

"Каждый день бойцы ходят на позиции мимо мест смерти людей. Иногда, даже моложе их самих", - пишут в бригаде.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Его судьба - стать героем" - умер раненый на Донбассе боец ВСУ Роман Досяк

К такому соседству со временем привыкают, но первая встреча всегда жуткая - этот человек был здесь и не дошел.

"93 бригада Холодный Яр только за эту ротацию уже потеряла семь бойцов. И хотя двое покинули нас по состоянию здоровья, мы считаем, что война с оккупантами все равно в этом сыграла решающую роль", - пишут в бригаде.

Военные также рассказали о своем отношении к так называемому миру с РФ и отношению к боевикам.

"Сегодня в сети ведутся дискуссии вокруг опрос военных об их отношении к возможным переговоров с боевиками террористических организаций" ДНР "и" ЛНР ". И хотя инициативу впоследствии отменили, мы готовы выразить наше отношение. Оно - на этих фотографиях", - добавляют холоднояровцы.

Голова Адміністрації новообраного президента Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод із Росією. "У нас точно канабис не легализовали? Может, я что-то пропустил",- соцсети мгновенно взорвались реакцией.