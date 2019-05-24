 
Ексклюзивы
1/5
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 1917
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3276
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 2682
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3186
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5508
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16428
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 594
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2781
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5940
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1791
Фото
Все фото
7
5
5
22
5
Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле
Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных
Боевики ЛНР передали украинской стороне 60 осужденных
&quot;Это вояки, крошка&quot; - как работает ветеранская палатка на &quot;Книжном Арсенале&quot;
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
На Арсенале представили более 50 книг ветеранов войны
Видео
Все видео
"Азов" уничтожил штаб врага
"Азов" уничтожил штаб врага
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
Военные показали испытания ракетных систем "Ольха"
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
"Глаза с неба": как в ООС осуществляют воздушную разведку
Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет
Около 400 морпехов получили право носить "штормовой" берет
Интервью
1/5
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Просмотров: 324
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 4959
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2781
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 603
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1323
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
25 мая 2019
Просмотров: 360
Стара звичка
"По-перше – корупцію викорінити. Олігархів посадити за ґрати. По-друге – дороги зробити. Сором, особливо – на Львівщині. І ...
суббота, 25 мая 2019 18:30

Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле
7

  Комментировать

Иногда в Авдеевке, на местах где ведутся ожесточенные бои, можно увидеть памятные знаки.

Это доски, кресты, таблички, гранитные памятники с портретами погибших защитников Украины, пишет 93-я ОМБр Холодный Яр.

"Бутовка", "Зенит", "ПромКом", у частных домиков, в лесополосе - они расположены везде, это десятки убитых русскими солдатами украинцев из разных бригад и добровольческих формирований.

"Каждый день бойцы ходят на позиции мимо мест смерти людей. Иногда, даже моложе их самих", - пишут в бригаде.

На месте гибели "Спикера" установили крест
Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр.
Подходы к местам памяти всегда чем-то украшены
В бою за Украину погиб "Шумахер"
На месте смерти этого бойца выложили сердце
Солдат Глова Денис Игоревич, 28 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Его судьба - стать героем" - умер раненый на Донбассе боец ВСУ Роман Досяк

К такому соседству со временем привыкают, но первая встреча всегда жуткая - этот человек был здесь и не дошел.

"93 бригада Холодный Яр только за эту ротацию уже потеряла семь бойцов. И хотя двое покинули нас по состоянию здоровья, мы считаем, что война с оккупантами все равно в этом сыграла решающую роль", - пишут в бригаде.

Военные также рассказали о своем отношении к так называемому миру с РФ и отношению к боевикам.

"Сегодня в сети ведутся дискуссии вокруг опрос военных об их отношении к возможным переговоров с боевиками террористических организаций" ДНР "и" ЛНР ". И хотя инициативу впоследствии отменили, мы готовы выразить наше отношение. Оно - на этих фотографиях", - добавляют холоднояровцы.

Голова Адміністрації новообраного президента Андрій Богдан допускає проведення референдуму щодо мирних угод із Росією.

"У нас точно канабис не легализовали? Может, я что-то пропустил",- соцсети мгновенно взорвались реакцией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Здесь должны были радоваться: печальная история о Донбасской земле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
мая

"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"

Самое читаемое
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
Свадьба Насти Каменских и Потапа: появились первые фото и видео
8
 Просмотров: 80106
&quot;Ну что же вы так гадите друг друга&quot; - Притула обратился к украинцам
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
 5 Просмотров: 27549
Создали &quot;словарь Зеленского&quot;
Создали "словарь Зеленского" 2 Просмотров: 24138
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
Выпускники надели оригинальную форму на последний звонок - фото
3
 2 Просмотров: 13275
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
Хомчак объяснил, почему командующий ССО не поздоровался с Зеленским военным приветствием
 Просмотров: 10566
Донбасс
Во Львове простились с воином Романом Досяком
Во Львове простились с воином Романом Досяком
5
 Просмотров: 873
Российские наемники сгорели заживо в Донбассе
Российские наемники сгорели заживо в Донбассе 2 Просмотров: 1845
"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"
"Обещал матери вернуться домой и на следующий день погиб"
 Просмотров: 819
Один погиб, один ранен: как минули сутки на Донбассе
Один погиб, один ранен: как минули сутки на Донбассе Просмотров: 189
Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый
Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый Просмотров: 117
Больше всего комментируют
19
Почему "кацапской" - министр Омелян упрекнул Зеленскому
5
"Прошедшие выборы представляют угрозу для Украины" - Николай Княжицкий
5
"Ну что же вы так гадите друг друга" - Притула обратился к украинцам
4
МИД выступил против визита председателя Госдумы в Крым
3
В Зеленского рассказали, при каком условии уволят главу АП
Голосов: 35597
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua