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пятница, 17 декабря 2021 08:32

Заявления России о провокациях готовят почву для нападения на Украину - США

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Заявления России о провокациях готовят почву для нападения на Украину - США
Новоназначенный посол США в ОБСЕ Майкл Карпентер / Голос Америки

Заявления россиян о якобы спланированной Киевом провокации на востоке Украины должны создать повод для Москвы напасть на Украину.

Об этом заявил представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 17 декабря, в Вене.

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"Недавние заявления России, что Украина устроит провокацию, явно направлены, чтобы создать повод для России совершить дальнейшую агрессию против Украины. Цель – не дать Украине выбрать собственный курс, интегрироваться в евроатлантическое сообщество, укреплять демократию и бороться с коррупцией. Независимость, суверенитет и территориальная целостность Украины под беспрецедентной угрозой", – заявил он во время своего первого выступления в качестве посла США.

Карпентер напомнил, что президент Джо Байден дал ясно понять, что США и союзники отреагируют мощными и беспрецедентными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации и дальнейших попыток дестабилизации Украины со стороны России.

"Россия продолжает утверждать, что не является стороной конфликта и требует от Украины прямого диалога с ее марионетками. Она далее распространяет ложный нарратив, являющийся посредником. Все понимаем факты на местах. Россия – единственный агрессор. Она спровоцировала конфликт, и сейчас призываем ее принять дипломатические усилия по его прекращению. Россия – полноправный участник Минских соглашений и несет обязательства по их выполнению", - заявил он.

Карпентер указал, что Россия не выполнила обязательства безопасности по Минским соглашениям, и не приняла меры по прекращению огня.

"Напротив, Россия занимается паспортизацией и возможностью голосования на российских выборах, усиливающих связи подконтрольных районов Донбасса с Россией. На какой планете такое поведение свидетельствует об уважении суверенитета и территориальной целостности?", - заявил американский посол.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина якобы готовит провокацию, чтобы начать силовое разрешение конфликта на востоке Украины. А глава российского Валерий Герасимов заявил о готовности России "прекращать какие-либо военные провокации Украины".

Российский депутат Алексей Журавлев призвал похитить американского конгрессмена в прямом эфире на телевидении из-за комментариев об Украине.

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Дата
17
декабря

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