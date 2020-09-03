Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова

 
Ексклюзивы
1/5
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
Просмотров: 585
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 549
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 1836
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 342
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Кулеба рассказал о "Крымском формате"
Просмотров: 252
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5 Просмотров: 549
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2214
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1440
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3564
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 8109
Фото
Все фото
5
3
4
4
8
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
Родственники погибших на Донбассе воинов провели акцию под посольством РФ
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
С 13 лет чувствовал, что времени осталось немного - самому молодому герою Небесной сотни было 17
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Гранатометы, пулемет, мины СБУ обнаружила большой схрон оружия
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
Украинские военные примут участие в масштабных международных учениях
В сторону Донецка запустили флаг Украины
В сторону Донецка запустили флаг Украины
Видео
Все видео
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Луганский аэропорт держал оборону 146 дней
Боевики провоцируют украинских воинов
Боевики провоцируют украинских воинов
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2349
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 630
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 927
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5868
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3411
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 сентября 2020
Просмотров: 369
Остання надія Італії
"9 липня 2006 року після обіду я поспав, пограв у PlayStation. Увечері виграв фінальний матч Кубка світу", – написав Андреа Пірло в ...
четверг, 03 сентября 2020 07:38

Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова

  Комментировать
Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова
На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу глава украинской делегации Леонид Кравчук довел до истерики глову российской стороны Бориса Грызлова. Фото: facebook.com

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность по ряду вопросов. И это вызвало истерику у председателя российской стороны Бориса Грызлова.

Об этом сообщил участник ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады оценкам Верховной Рады Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам с ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатическим, но и принципиальным", - рассказал Гармаш в Facebook.

По словам Гармаша, Кравчук решил, если представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации не нужно ограничиваться только политической подгруппой.

"Истерика с той стороны началась еще в гуманитарке, они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену. И нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах, в том числе, и об их людей", - отметил Гармаш.

Грызлов возмутился, мол в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кравчук сказал, кто может уволить Фокина с ТКГ

"Я спросил, членами которой делегации есть те представители ОРДЛО. И напомнил, что они всего лишь приглашены российской стороной, а сами по себе ОРДЛО - не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия - не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтобы Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а затем Москва выключила видеосвязь", - рассказал Гармаш.

Также он отметил, что Кравчук все же настоял, чтобы ему, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и у нас все члены делегации ровны.

"В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа - почему они так возбудились на нас. Ну, а если об официальных итогах, то гуманитарные и политические вопросы заблокированы требованием РФ отменить пункт постановления ВР, в котором содержится запрет на проведение выборов в ОРДЛО, пока не будет контроля Украины над границей. Зато договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух КПВВ в Луганской области", - добавил Гармаш.

О том, что Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова подтверждает и другой участник ТКГ, журналист Денис Казанский.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в результате довел российского представителя до припадка. Никогда раньше не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался", - рассказал Казанский в Facebook.

Добавил, что представители Украины пытались взывать к гуманности коллег, но россияне начали шантажировать их обменом пленных и отказались согласовывать списки. Затем глава российской делегации Борис Грызлов устроил истерику, когда Гармаш попросил слова в отчете политической подгруппы.

Следующая встреча ТКГ запланирована на 16 сентября.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины согласовали рамочное решение о противоминной деятельности: договорились о 19 участках разминирования и 4 участках разведения сил.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Главный американский город возник благодаря англичанину

Самое читаемое
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка 10 Просмотров: 90311
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
Бесстыжая Деми Роуз поражает аппетитными формами
6
 1 Просмотров: 22671
Победительница &quot;Холостяка&quot; обнажила аппетитные ягодицы
Победительница "Холостяка" обнажила аппетитные ягодицы
5
 Просмотров: 14418
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
Певица засветила соски в пикантной фотосессии
7
 Просмотров: 11583
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
Соблазнительная предпринимательница показала пышную грудь
6
 Просмотров: 10630
Донбасс
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
Оккупанты устроили провокацию у Марьинки
 Просмотров: 72
ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет
ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет Просмотров: 72
16-летнюю студентку 4 суток искали по всей Украине
16-летнюю студентку 4 суток искали по всей Украине Просмотров: 612
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
Пошли в ход гранатометы: сообщили последние новости с передовой
 Просмотров: 1080
Фокина хотят вызвать в Раду
Фокина хотят вызвать в Раду 1 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
5
Ни одна внешняя сила не заставит президента сделать то, что будет вредить интересам Украины - Кулеба
5
"Слугу", который назвал Зеленского пустым местом, выгнали из фракции
3
Названа страна, куда осуществят первые поставки российской вакцины
2
"Хуже, чем в Украине": Лукашенко пугает белорусов "резней"
Голосов: 9429
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua