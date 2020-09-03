Заседание ТКГ: Кравчук довел до истерики россиянина Грызлова

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу глава украинской делегации Леонид Кравчук довел до истерики глову российской стороны Бориса Грызлова. Фото: facebook.com

На переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу глава украинской делегации Леонид Кравчук проявил принципиальность по ряду вопросов. И это вызвало истерику у председателя российской стороны Бориса Грызлова.

Об этом сообщил участник ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Сегодня Кравчук довольно жестко ответил Грызлову и на его тирады оценкам Верховной Рады Украины, и на попытку закрыть рот нам, переселенцам с ОРДЛО. Оказывается, он умеет быть не только дипломатическим, но и принципиальным", - рассказал Гармаш в Facebook.

По словам Гармаша, Кравчук решил, если представители ОРДЛО с российской стороны принимают участие в заседании ТКГ по всем подгруппам, то и украинской делегации не нужно ограничиваться только политической подгруппой.

"Истерика с той стороны началась еще в гуманитарке, они заблокировали обмен пленными, мотивируя это необходимостью отмены известного постановления Верховной Рады о проведении местных выборов. Дэн Казанский начал говорить, что это постановление не имеет никакого отношения к обмену. И нельзя играть в политику, когда речь идет о людях, сидящих в тюрьмах, в том числе, и об их людей", - отметил Гармаш.

Грызлов возмутился, мол в ТКГ должны принимать участие только руководители делегаций, а не эксперты.

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"Я спросил, членами которой делегации есть те представители ОРДЛО. И напомнил, что они всего лишь приглашены российской стороной, а сами по себе ОРДЛО - не сторона Трехсторонней контактной группы. Также меня возмутил тот факт, что Грызлов несколько раз заявлял будто Россия - не сторона конфликта, а посредник. Я сказал, что не помню, чтобы Украина давала России согласие на посредничество в конфликте между Украиной и Россией. Не уверен, слышал ли он это, потому что мы говорили практически одновременно, а затем Москва выключила видеосвязь", - рассказал Гармаш.

Также он отметил, что Кравчук все же настоял, чтобы ему, вопреки крикам Грызлова, все-таки дали возможность говорить. И указал, что Украина сама будет решать, кого ей включать в свою делегацию, и у нас все члены делегации ровны.

"В общем, я даже не думал, что всегда такой спокойный и отдаленно-холодный Грызлов, может так истерить. Это еще предмет для анализа - почему они так возбудились на нас. Ну, а если об официальных итогах, то гуманитарные и политические вопросы заблокированы требованием РФ отменить пункт постановления ВР, в котором содержится запрет на проведение выборов в ОРДЛО, пока не будет контроля Украины над границей. Зато договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух КПВВ в Луганской области", - добавил Гармаш.

О том, что Кравчук "довел до припадка" российского коллегу Бориса Грызлова подтверждает и другой участник ТКГ, журналист Денис Казанский.

"Леонида Кравчука сегодня было прямо не узнать - полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жестко и в результате довел российского представителя до припадка. Никогда раньше не видел Грызлова в таком состоянии - тот от злости даже от видеосвязи отключался", - рассказал Казанский в Facebook.

Добавил, что представители Украины пытались взывать к гуманности коллег, но россияне начали шантажировать их обменом пленных и отказались согласовывать списки. Затем глава российской делегации Борис Грызлов устроил истерику, когда Гармаш попросил слова в отчете политической подгруппы.

Следующая встреча ТКГ запланирована на 16 сентября.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины согласовали рамочное решение о противоминной деятельности: договорились о 19 участках разминирования и 4 участках разведения сил.