"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт

Фото: Анна ЛАКИЗА

Волонтеры из поселка Диканька Полтавской области отправили на фронт русско-украинской войны грузовик с помощью: теплые одеяла, подушки, домашние блюда, сладости, консервацию. Отдали воинам на позициях в Авдеевке, Карловке и Степном Донецкой области.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в волонтерском центре в момент подготовки.

"Весь последний месяц мы шили одеяла и подушки. Сделать 37 и 25 штук соответственно. Они нужны в блиндажах. Там всегда влажно, холодные стены", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины".

Весь последний месяц шили одеяла и подушки

Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке иногда испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? А недавно услышала еще и такое: если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют 2 мира.

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Волонтеры готовят квашеную капусту, оливье, собирают домашнюю консервацию. Учителя и повара местной школы наварили вареников, одна из жительниц принесла домашней выпечки. Местные предприниматели привезли моющие средства, туалетную бумагу, молочные продукты, крупы, масло, печенье.

Создается впечатление, что в Украине существуют 2 мира

"Пока мы здесь живем, работаем, зарабатываем - ребята там воюют. Поэтому должны обеспечить им гуманитарной тыл. Проще закрыть глаза на войну, заниматься своей жизнью. И к хорошему это не приведет", - говорит Александр Ващенко, предприниматель. Передал на фронт масло, крупы, печенье.

Волонтерский центр в Диканьке работает с января 2015 года. За 6 лет ездили на фронт более 20 раз. Изготовили 669 маскировочных сеток, 54 маскировочные накидки для снайперов - "кикиморы", 142 одеяла и 425 подушек. В центре постоянно работают 10 женщин.