 
Ексклюзивы
1/5
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
Просмотров: 261
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 882
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 4986
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1269
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
5 Просмотров: 1647
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2178
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1071
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2232
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1206
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1386
Фото
Все фото
22
7
5
7
4
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot;, - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Пес помог СБУ обнаружили склад оружия
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
Нашли мощный склад оружия, который оставила диверсионная группа
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
В зоне ООС началась вакцинация от коронавируса
На Донбассе ликвидировали террориста
На Донбассе ликвидировали террориста
Видео
Все видео
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Российский оккупант на Донбассе не прекращает стрелять. Ранены и травмированы 11 украинских воинов
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Российские военные убили украинского воина. Еще один ранен
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 279
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1494
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 648
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3609
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 738
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 711
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
понедельник, 01 марта 2021 15:18

"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт
22

  Комментировать

"Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? Если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют два мира ", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины"
Фото: Анна ЛАКИЗА
"Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? Если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют два мира ", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины"
"Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? Если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют два мира ", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины"
"Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? Если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют два мира ", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины"
"Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? Если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют два мира ", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины"

Волонтеры из поселка Диканька Полтавской области отправили на фронт русско-украинской войны грузовик с помощью: теплые одеяла, подушки, домашние блюда, сладости, консервацию. Отдали воинам на позициях в Авдеевке, Карловке и Степном Донецкой области.

Корреспондент Gazeta.ua побывал в волонтерском центре в момент подготовки.

"Весь последний месяц мы шили одеяла и подушки. Сделать 37 и 25 штук соответственно. Они нужны в блиндажах. Там всегда влажно, холодные стены", - говорит Нина Моргунова, председатель общественной организации "Волонтеры Диканщины".

Весь последний месяц шили одеяла и подушки

Нам больно, когда говорят, что войны нет. Даже в своем поселке иногда испытываем от людей непонимание. Мол, почему до сих пор ходите в центр? А недавно услышала еще и такое: если б вы не ходили, то и войны уже не было б. Создается впечатление, что в Украине существуют 2 мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов

Волонтеры готовят квашеную капусту, оливье, собирают домашнюю консервацию. Учителя и повара местной школы наварили вареников, одна из жительниц принесла домашней выпечки. Местные предприниматели привезли моющие средства, туалетную бумагу, молочные продукты, крупы, масло, печенье.

Создается впечатление, что в Украине существуют 2 мира

"Пока мы здесь живем, работаем, зарабатываем - ребята там воюют. Поэтому должны обеспечить им гуманитарной тыл. Проще закрыть глаза на войну, заниматься своей жизнью. И к хорошему это не приведет", - говорит Александр Ващенко, предприниматель. Передал на фронт масло, крупы, печенье.

Волонтерский центр в Диканьке работает с января 2015 года. За 6 лет ездили на фронт более 20 раз. Изготовили 669 маскировочных сеток, 54 маскировочные накидки для снайперов - "кикиморы", 142 одеяла и 425 подушек. В центре постоянно работают 10 женщин.

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему", - что сегодня передают волонтеры на фронт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

49 шахт начали забастовку

Ломаченко во время боя пропустил 41 удар ниже пояса

Apple Computer анонсировала выход нового устройства

Презентовали новое поколение iPad

Сына полковника похитили из имения

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 12483
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства
Женщину жгли, мужчине перерезали горло: СМИ узнали новые подробности двойного убийства Просмотров: 8145
&quot;Живой Кен&quot; сменил пол и стал женщиной
"Живой Кен" сменил пол и стал женщиной
6
 Просмотров: 7812
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
5
 Просмотров: 6228
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 5913
Донбасс
Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера
Навсегда 32: назвали имя морского пехотинца, погибшего от пули российского снайпера Просмотров: 342
Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери
Путинские наемники прицельно накрыли позиции ВСУ минами 120 калибра. Имеем потери Просмотров: 1242
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11 бойцов, погибших в феврале на фронте - истории и фото
11
 Просмотров: 405
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов 2 Просмотров: 927
На Донбассе погиб 28-летний боевик
На Донбассе погиб 28-летний боевик Просмотров: 1152
Больше всего комментируют
5
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
2
В Польше издали обращение к украинцам
2
Зеленский чаще всего общается с США - инфографика
2
Бывшего главу разведки лишили охраны - Бутусов
2
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
Голосов: 10550
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть