Задержанная в США российская шпионка причастна к событиям в Крыму и на Донбассе

Арестованная в США российская шпионка Мария Бутина была причастна к событиям в Крыму и на Донбассе.
Началом карьеры Бутиной называют российский фестиваль "Селигер" в 2009 году. Тогда появился нынешний флаг группировки ДНР, передает Крым.Реалии.
В мероприятии участвовал ряд нынешних "активистов" группировок ДНР и ЛНР.
В 2011-2013 годах Бутина создала организацию "Общественная безопасность и порядок", которая переросла в движение "Право на оружие". Организация сотрудничала с "Украинской ассоциацией владельцев оружия" (УАВЗ).
Отмечается, что "Украинская ассоциация владельцев оружия" не сотрудничает с российскими организациями, в частности с "Правом на оружие". Об этом уверяет председатель правления УАВЗ Георгий Учайкин.
"А до начала агрессии России против Украины отношения с Марией Бутиной и ее организацией были исключительно деловыми", - отмечает он.
В марта 2014 Бутина приняла активное участие в оккупации Крыма. Она призвала владельцев оружия к участию в своем движении и поощряла к получению разрешений на оружие российского образца.
Летом 2014 года на Донбассе участвовала в организации митингов в поддержку сепаратистов в Украине.
Бутина призвала людей жертвовать средства для боевиков. Заявляла, что "русские Украины имеют право на восстание" и выражает идеи, как увеличить в Украине количество пидконтрорльних России боевиков. Во время митинга в июне 2014 года в Москве Мария Бутина оправдывает аннексию Крыма и заявляет, что "Донбасс идет тем же путем", вновь призывает к поддержке боевиков и называет события на востоке Украины "гражданской войной".
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На сборище в августе того же года Бутина вновь призывает своих соотечественников "защищать русских в Украине".
Впоследствии Бутина свернула деятельность по украинскому Донбассу. В своем блоге сообщила о посещении аннексированного Россией Крыма. Там же она пишет о поездках в Европу и США.
15 июля 2018 29-летнюю студентку университета в Вашингтоне Марию Бутину задерживают в США. Ее обвиняют в "заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без информирования властей.
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