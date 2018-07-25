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среда, 25 июля 2018 11:46

Задержанная в США российская шпионка причастна к событиям в Крыму и на Донбассе

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Задержанная в США российская шпионка причастна к событиям в Крыму и на Донбассе
Шпионка Мария Бутина причастна к войне в Украине. Фото: meduza.io

Арестованная в США российская шпионка Мария Бутина была причастна к событиям в Крыму и на Донбассе.

Началом карьеры Бутиной называют российский фестиваль "Селигер" в 2009 году. Тогда появился нынешний флаг группировки ДНР, передает Крым.Реалии.

В мероприятии участвовал ряд нынешних "активистов" группировок ДНР и ЛНР.

В 2011-2013 годах Бутина создала организацию "Общественная безопасность и порядок", которая переросла в движение "Право на оружие". Организация сотрудничала с "Украинской ассоциацией владельцев оружия" (УАВЗ).

Отмечается, что "Украинская ассоциация владельцев оружия" не сотрудничает с российскими организациями, в частности с "Правом на оружие". Об этом уверяет председатель правления УАВЗ Георгий Учайкин.

"А до начала агрессии России против Украины отношения с Марией Бутиной и ее организацией были исключительно деловыми", - отмечает он.

В марта 2014 Бутина приняла активное участие в оккупации Крыма. Она призвала владельцев оружия к участию в своем движении и поощряла к получению разрешений на оружие российского образца.

Летом 2014 года на Донбассе участвовала в организации митингов в поддержку сепаратистов в Украине.

Бутина призвала людей жертвовать средства для боевиков. Заявляла, что "русские Украины имеют право на восстание" и выражает идеи, как увеличить в Украине количество пидконтрорльних России боевиков. Во время митинга в июне 2014 года в Москве Мария Бутина оправдывает аннексию Крыма и заявляет, что "Донбасс идет тем же путем", вновь призывает к поддержке боевиков и называет события на востоке Украины "гражданской войной".

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На сборище в августе того же года Бутина вновь призывает своих соотечественников "защищать русских в Украине".

Впоследствии Бутина свернула деятельность по украинскому Донбассу. В своем блоге сообщила о посещении аннексированного Россией Крыма. Там же она пишет о поездках в Европу и США.

15 июля 2018 29-летнюю студентку университета в Вашингтоне Марию Бутину задерживают в США. Ее обвиняют в "заговоре с целью работы агентом Российской Федерации" без информирования властей.

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