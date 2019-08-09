На Луганщине задержали "милиционера ЛНР". Фото: Нацполиции.

Правоохранители блокпосту Петропавловка на Луганщине во время проверки документов граждан обнаружили 27-летнего жителя Луганска, который, согласно базам данных Национальной полиции, является участником незаконных вооруженных формирований.

Задержанный объяснил оперативникам, что в августе 2015-го из-за недостатка средств он решил вступить в ряды незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Пройдя "курс молодого бойца", человек выполнял функции по охране складов боеприпасов в Алчевске. За работу получал зарплату в размере 15 тыс. российских рублей.

"Но, приступив к своим обязанностям, мужчина быстро разочаровавшись в идеях "боевиков" и в образе жизни "сослуживцев", покинул ряды боевиков", - говорится в сообщении.

Задержанного передали в СБУ для проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Террористическая ЛНР решила "присоединить" к себе еще несколько населенных пунктов

В оккупированный Донецк приехали работники ФСБ России для расследования хищения так называемой "гуманитарной помощи". Уже задержали несколько человек.