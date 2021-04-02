Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ

На Днепропетровщине задержали главаря группы террористов. Фото: СБУ

В Днепропетровской области СБУ задержала главаря террористической группы с ЛНР. Эта группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

"Житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО", - сообщает ведомство.

По оперативной информации, злоумышленники похищали людей для выкупа.

Арестованный боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Группа боевиков потом подорвала этот мост.

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта. Перебрался на подконтрольную украинской власти территорию.

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Сотрудники СБУ установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Контрразведчики СБУ задержали на Харьковщине вооруженного боевика ЛНР, который по собственной инициативе сотрудничал с российско-террористическими войсками.