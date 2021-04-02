Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 324
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 162
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 531
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1035
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 603
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 522
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 837
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
14
3
19
6
7
В районе ООС прошли танковые учения: фото
В районе ООС прошли танковые учения: фото
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
ВСУ получили отремонтированный истребитель МиГ-29
&quot;Люцифер тоже был ангелом&quot; - как судили Риффмайстра
"Люцифер тоже был ангелом" - как судили Риффмайстра
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Отец двоих детей и единственные сыновья: попрощались с военными, погибшими около Шумов
Видео
Все видео
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
ВСУ показали видео, как уничтожают позиции оккупантов
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Аннексия Крыма - это объявление Россией войны всему миру ― Павел Казарин о Путине, РФ и Украине
Интервью
1/5
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 126
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 954
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 765
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 288
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 576
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 306
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 14:37

Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ

  Комментировать
Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ
На Днепропетровщине задержали главаря группы террористов. Фото: СБУ

В Днепропетровской области СБУ задержала главаря террористической группы с ЛНР. Эта группировка причастна к убийству сотрудника СБУ.

"Житель временно оккупированного Славяносербского района в 2014 году присоединился к НВФ боевиков на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганщины. Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО", - сообщает ведомство.

По оперативной информации, злоумышленники похищали людей для выкупа.

Арестованный боевик возглавлял блокпост на мосту через реку Северский Донец. Группа боевиков потом подорвала этот мост.

Через некоторое время боевик решил оставить террористическую группировку из-за конфликта. Перебрался на подконтрольную украинской власти территорию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли мощный тайник российского оружия

Сотрудники СБУ установили его местонахождение в Днепропетровской области.

Контрразведчики СБУ задержали на Харьковщине вооруженного боевика ЛНР, который по собственной инициативе сотрудничал с российско-террористическими войсками.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали боевика, причастного к убийству сотрудника СБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Умер украинский композитор

Впервые спутник облетел Месяц

В море вышел самый большой лайнер в мире

Папа Римский умер за 7 минут до вечерней молитвы

Писателя выпустили из психиатрической больницы

Началась первая в мире эпидемия сибирской язвы

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 24500
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10818
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 8550
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
 Просмотров: 6021
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 4968
Донбасс
Послы стран НАТО обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной
Послы стран НАТО обсудили наращивание войск РФ на границе с Украиной Просмотров: 342
Оккупанты били минами 120 калибра и с противоракетного комплекса. ВСУ - ответили
Оккупанты били минами 120 калибра и с противоракетного комплекса. ВСУ - ответили Просмотров: 297
Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации на Донбассе
Резников назвал единственный путь урегулирования ситуации на Донбассе Просмотров: 558
Оккупанты на Донбассе объявили "призыв" на военную службу
Оккупанты на Донбассе объявили "призыв" на военную службу Просмотров: 630
Нынешняя эскалация ситуации в Донбассе является крупнейшей за последние годы - МИД
Нынешняя эскалация ситуации в Донбассе является крупнейшей за последние годы - МИД Просмотров: 198
Больше всего комментируют
10
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
5
США помогут Украине в случае эскалации конфликта с РФ
4
"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
2
На 87-м округе продолжают считать голоса. Как изменились проценты кандидатов
1
Черный алмаз, 3 квартиры и €1,5 млн. Аваков показал декларацию
Голосов: 10738
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть