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понедельник, 18 ноября 2019 01:19

За выходные на КПВВ "Станица Луганская" умерли два человека

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За выходные на КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; умерли два человека
На КПВВ умерли два человека. Фото: Корреспондент

Вблизи КПВВ "Станица Луганская" за прошедшие два дня при пересечении линии разграничения умерли двое мужчин пожилого возраста

Возле пункта пропуска 17 ноября умер мужчина 1942 года и 16 ноября там, также умер мужчина 1952 года, который следовал с не подконтрольной украинским властям территории на подконтрольную, сообщает координатор гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.

В воскресенье мужчина перешел временный мост и находился в демилитаризованной зоне на остановочном павильоне в очереди для посадки на транспорт в сторону украинского КПВВ вблизи разрушенного пролета моста через р. Северский Донец. Ему около 08:00 стало плохо. Он умер практически мгновенно.

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Напомним, в штабе ООС рассказали о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе.

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