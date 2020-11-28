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суббота, 28 ноября 2020 09:24

За минувшие сутки враг 6 раз открывал огонь: потерь среди ВСУ нет

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За минувшие сутки враг 6 раз открывал огонь: потерь среди ВСУ нет
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет. Фото: Reuters

За прошедшие сутки, 27 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники шесть раз нарушили режим тишины, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Трижды противник обстрелял район ответственности оперативно-тактического группирования "Восток". Так, вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Водяное боевики и россияне стреляли из крупнокалиберного пулемета, а на участке возле Опытно - ручного противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг, применяя подствольный гранатомет и стрелковое оружие, дважды провоцировал наших защитников вблизи населенного пункта Шуми. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки. На неприцельный огонь врага украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли.

С начала текущих суток, 28 ноября, по состоянию на 7:00 режим прекращения огня противник нарушил на Приазовье, вблизи Водяного. С временно оккупированной Ужовки боевики и войска РФ применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В оккупированных районах Донецкой и Луганской областей сейчас находятся до 3 тыс. российских военных. Об этом сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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