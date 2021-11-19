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пятница, 19 ноября 2021 07:58

За минувшие сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

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За минувшие сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет
За минувшие сутки потерь среди украинских военных на Донбассе нет

По состоянию на 7 утра, 19 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

За прошедшие сутки, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали пять нарушений режима прекращения огня, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в Facebook.

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Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. Марьинку обстреливали из минометов калибра 82 мм. В направлении Каменки открывали огонь из минометов калибра 120 мм. Недалеко от Южного вражеские войска обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области фиксировали пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военных от действий неприятеля нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставляли противника прекратить обстрелы.

Военные ООС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию российской вооруженной агрессии.

Американский актер и кинорежиссер, обладатель "Оскаров" Шон Пенн, 18 ноября приехал на передовую к украинским воинам. Он снимает документальный фильм об Украине.

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Дата
19
ноября

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