За минувшие сутки ни один украинский солдат не погиб – штаб ООС

Село Старомарьевка в "серой" зоне, 23 ноября / Reuters

По состоянию на семь часов утра, 26 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не фиксировали.

За прошедшие сутки, 25 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали 14 нарушений режима прекращения огня, четыре из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями оружия. Потерь среди военных в результате действий врага нет. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

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В сторону Луганского противник трижды открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Авдеевки враг совершил два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм. Возле Лебединского русские наемники вели огонь из минометов калибра 120 мм.



В районе Южного обстрел производился из стрелкового оружия. Недалеко от Новотошкивского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы. Позиции наших защитников у Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В сторону Попасной и Новоалександровки враг вел огонь из гранатометов разных систем.

Около Красногоровки кафиры открывали огонь из минометов калибра 82 мм. В районе Светлодарской обстрел производили из станковых противотанковых гранатометов.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших солдат рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Россия с 15 ноября активно увеличивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого опрокидывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на американскую разведку.