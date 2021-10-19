За минувшие сутки на Донбассе обошлось без потерь украинских военных

Ни один украинский военный за минувшие сутки не погиб / Минобороны

По состоянию на утро 19 октября русские вооруженные формирования продолжают обстреливать позиции ВСУ, чтобы поддержать напряжение и провоцировать огонь.

За прошедшие сутки, 18 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня, один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом передает штаб ООС.



Позиции украинских военных обстреляли возле Песков в Донецкой области. Там враг стрелял из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новолуганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов. В районе Авдеевки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Водяного на Приазовье наемники применили ручные и автоматические противотанковые гранатометы, а также стрелковое оружие. Неподалеку Крымского враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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На Луганщине зафиксировали полет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии соприкосновения. Потерь среди военных Объединенных сил нет.

Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские войска открывали огонь.

На Луганщине военные Национальной гвардии из состава ООС задержали женщину, которая подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям.