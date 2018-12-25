За минувшие сутки на Донбассе 20 раз нарушили режим прекращения огня

Ночь в ООС прошла без потерь Фото: Корреспондент.net

24 декабря российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 7 случаев применения вооружения, запрещенного минского соглашениями.

Сообщает пресс-центр ООС.

Враг из минометов калибра 120 и 82 мм обстрелял позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Крымское на Луганском направлении, и поселка Пески - на Донецком направлении, а из минометов калибра 82 мм - населенный пункт Кряковку на Луганском направлении, поселок Луганское на Донецком направлении и поселок Гнутово на Мариупольском направлении.

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Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Крымское на Луганском направлении, населенного пункта Новоалександровка на Попаснянском направлении, поселков Каменка, Пески, Тарамчук, Луганское на Донецком направлении, поселка Южное на Горловском направлении, а также вблизи населенных пунктов Чермалык, Гнутово, Водяное на Мариупольском направлении.

Для подавления огневых провокаций противника, подразделения ООС применяли дежурные огневые средства.

За прошедшие сутки трое военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 24 декабря один оккупант был уничтожен и шесть получили ранения.