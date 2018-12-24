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понедельник, 24 декабря 2018 09:32

Один боевик погиб, двое - ранены - как прошли сутки на Донбассе

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Один боевик погиб, двое - ранены - как прошли сутки на Донбассе
Среди украинских военных пострадавших нет Фото: Штаб ООС Facebook

За прошедшие сутки российские оккупационные войска не нарушали режим "тишины". Среди украинских военных пострадавших нет.

"По данным разведки, 23 декабря в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения", - сообщают в пресс-службе Операции объединенных сил.

Сегодня боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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КПВВ на линии разграничения в период новогодних и рождественских праздников будут функционировать без изменений.

Командование ООС отмечает, что контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются, согласно зимнему графику, с 08.00 до 17.00.

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