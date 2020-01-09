За год статус участника боевых действий получили более 2600 нацгвардейцев

За 6 лет войны выдали 37110 удостоверений УБД военнослужащим НГУ. Фото: Вчасно

За прошлый год статус участника боевых действий получили 2600 нацгвардийцив.

28 бойцов получили статус участника войны, пишут в пресс служба Нацгвардии.

"Продолжается работа по присвоению статуса участника боевых действий военнослужащим, принимавшим участие в выполнении боевых задач в районе ООС. Командование Нацгвардии продолжает заботиться о социальной и правовой защите участников ООС и АТО. Проводится работа по присвоению статуса участника боевых действий и выдачи удостоверений военнослужащим, принимали участие в выполнении боевых задач в районе операции Объединенных сих ", - говорится в сообщении.

За 6 лет войны выдали 37110 удостоверений УБД военнослужащим НГУ.

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