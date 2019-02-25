За 4 дня до дня рождения на Донбассе погиб 31-летний Борис Борденюк

24 февраля на Светлодарской дуге в Донецкой области вследствие обстрела погиб 31-летний Борис Борденюк. Служил в 54-й механизированной бригаде.
Родом из села Благовещенка Каменско-Днепровского района Запорожской области.
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28 февраля Борис должен был праздновать свой 32-й день рождения.
О дате и месте прощания будет известно позже.
20 февраля около 17:00 от пули снайпера боевиков погиб 39-летний Василий Богоносюк. Старший солдат ВСУ, военнослужащий 24-й бригады им.короля Даниила. Родом из села Васильков Чертковского района на Тернопольщине.
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