За 20 дней до дембеля при невыясненных обстоятельствах погиб военный

Автор: twitter.com Сергей Огородник служил в ВСУ с января 2014 года

В ночь на 20 июля в зоне проведения операции объединенных сил погиб военнослужащий из Житомирской Сергей Огородник.

Об этом сообщает "Милитарный портал" в twitter.

"Погиб в ночь на 20 июля. Место и причины гибели не сообщаются. Вероятно, небоевая потеря. Бойцу оставалось 20 дней до завершения контракта", - говорится в сообщении.

Погибший Сергей Огородник, 1985 года рождения, родом из Малина Житомирской области. На военную службу пришел в январе 2014 года в 30-ю отдельную механизированную бригаду. Позже подписал контракт с 14-й бригадой.

26 июля 2014 года был награжден орденом "За мужество" III степени.

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С начала боевых действий на Донбассе погибли около 3,5 тыс. украинских военнослужащих. Кроме того, более 10 тыс. бойцов погибли и были ранены не из-за боевых действий.