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пятница, 04 февраля 2022 11:34

YouTube перебил каналы боевиков ЛДНР

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YouTube перебил каналы боевиков ЛДНР
Пропаганду боевиков удалили из видеохостинга. Фото: Pexels

Сайт YouTube заблокировал каналы боевиков ЛДНР.

Удалили каналы "Луганского информационного центра", "государственной телерадиокомпании ЛНР", "vинистерства информации ДНР", "народной милиции ДНР" и "народной милиции ЛНР", передает "Бабель".

При попытке открыть канал появляется надпись - "Эта учетная запись заблокирована из-за нарушения правил сообщества".

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"Минувшей ночью был удален канал "Луганского информационного центра" в популярном видеохостинге YouTube, причем это было сделано крайне бесцеремонно, без уведомлений и сообщений. За что, почему, как - непонятно", - жалуются боевики ЛНР.

YouTube заблокировал каналы "Первый независимый" и UkrLive, связанные с соратниками подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора МедведчукаНестором Шуфричем и Тарасом Козаком. По состоянию на утро 4 февраля каналы на YouTube недоступны. Их заблокировали за "нарушение правил сообщества YouTube", отмечает платформа.

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Дата
04
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