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среда, 25 сентября 2019 15:00

Взрывы в оккупированном Донецке: людей эвакуируют

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Взрывы в оккупированном Донецке: людей эвакуируют
В Донецке эвакуируют людей из-за пожара и взрыва. Фото:v-variant.com.ua

В оккупированном Донецке проводится эвакуация мирных жителей из домов, прилегающих к пострадавшим от пожара складов боеприпасов.

"В среду в 6 часов утра в Куйбышевском районе на территории воинской части боевиков "ДНР" начались взрывы боеприпасов. Оккупационная власть долгое время не называли причины чрезвычайной ситуации, а, в конце концов, заявили, что пожар возник, якобы, из-за обстрела со стороны ВСУ. Показательно, что до начала взрывов боеприпасов никаких сообщений про обстрелы данного района не поступало", - сообщают фейковой "МЧС" ДНР.

Официальная пропаганда, так и не признав факта пожара именно в военной части НВФ "ДНР", озвучила версию, что якобы "из-за обстрела пострадали производственные помещения завода "Зенит" по производству алюминиевых профилей, в которых находились запасы различных химических веществ.

"В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками "МЧС ДНР" проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. Открыты пункты временного размещения", - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий пожара и взрывов боеприпасов задействовано 23 единицы техники и 93 человека личного состава.

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Утром 25 сентября жители Донецка проснулись от грохота разрывов.
Загорелся склад боеприпасов незаконных вооруженных формирований ДНР, расположенный в районе поселков Горняк и Землекопы. Черный дым от пожара виден за много километров.

Жители близлежащих домов пишут, что из горящего состава разлетаются осколки.

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