 
Ексклюзивы
1/5
Кто дает партиям деньги
Кто дает партиям деньги
Просмотров: 72
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов
Просмотров: 1152
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Брендовую обувь подделывают двумя способами - эксперт
Просмотров: 531
Вакарчук ушел в тень Порошенко
Вакарчук ушел в тень Порошенко
1 Просмотров: 1971
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Еще 20 брагарей в "Слуге", и рейтинг Зеленского обвалится - политолог
Просмотров: 1242
Как уменьшить платежки за газ
Как уменьшить платежки за газ
Просмотров: 1305
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
"Боялись нового ультиматума от Трампа" - эксперт о визите госсекретаря США в Киев
Просмотров: 837
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 5967
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1188
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5643
Фото
Все фото
5
4
5
3
4
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Украинский судья уехала в Россию. Будет представлять ДНР
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Госсекретарь США посетил раненых военных в киевском госпитале
Оккупанты устроили опасное минное поле
Оккупанты устроили опасное минное поле
Боевик &quot;Соболь&quot; поехал на Россию &quot;грузом 200&quot;
Боевик "Соболь" поехал на Россию "грузом 200"
Видео
Все видео
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
Помним: имена всех воинов, погибших на Донбассе в январе
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
"Липкая глина плюхкает под ногами": показали свежее видео фронтовых будней
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Артиллеристы учились уничтожать вражеский десант
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Реалии "русского мира": как выглядит Донецкий железнодорожный вокзал
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Помпео почтил память погибших на Донбассе
Интервью
1/5
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 765
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 792
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 459
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3267
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 792
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 1899
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
среда, 05 февраля 2020 18:49

Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен
5

  Комментировать

Злоумышленники планировали поставлять на "Харьковский бронетанковый завод" некачественные трансмиссии для танков Т-64 и Т-80.

Летом 2019-го Минобороны подписало контракт с фирмой из Запорожской области на $2,5 млн, пишут в СБУ.

Однако вместо того, чтобы поставлять новые детали, предприниматель решил ремонтировать те, что были в использовании, и выдавать их за новые. Злоумышленники перебивали серийные номера и перекрашивали изделия, отчего они выглядели, как новые.

Злоумышленники поставляли на Харьковский бронетанковый завод поломанные детали
Фото: СБУ
Злоумышленники поставляли на Харьковский бронетанковый завод поломанные детали
Злоумышленники поставляли на Харьковский бронетанковый завод поломанные детали
Злоумышленники поставляли на Харьковский бронетанковый завод поломанные детали
Злоумышленники поставляли на Харьковский бронетанковый завод поломанные детали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада отменила строевой устав ВСУ

"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилье фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Изъято контрафактные запчасти для бронированной техники, приборы для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки", - говорится в сообщении.

Председателю предприятия сообщили о подозрении в совершении им преступления (законченное покушение на преступление) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Подразделения резерва оперативно-тактической группировки "Восток" отрабатывают на полигоне уничтожение условного отряда десантных кораблей противника.

Видео учений опубликовали на странице ООС в Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Погибли не менее 35 тыс. людей

Начали передавать точное время

Россиянам приказали захватить Киев

Десерт создали случайно

Создали братство для защиты украинцев

Самое читаемое
&quot;У себя дома будете проситт&quot; - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском 3 Просмотров: 12042
Двойные платежки за газ отменят
Двойные платежки за газ отменят 1 Просмотров: 6804
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке 6 Просмотров: 6696
Медсестра убила себя смертельной инъекцией
Медсестра убила себя смертельной инъекцией 1 Просмотров: 6057
Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд
Поговорил с девушкой и исчез: рассказали о 14-летнем парне, которого переехал поезд Просмотров: 5760
Донбасс
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса
Придумали механизм, как выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса 2 Просмотров: 1035
Рада отменила строевой устав ВСУ
Рада отменила строевой устав ВСУ Просмотров: 936
Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов
Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов Просмотров: 369
Главное, что Ермак осознает проблемы Донбасса - политолог Валентин Гладких
Главное, что Ермак осознает проблемы Донбасса - политолог Валентин Гладких
 Просмотров: 468
Взялись за четверых террористов ДНР, принимавших участие в "параде пленных"
Взялись за четверых террористов ДНР, принимавших участие в "параде пленных" Просмотров: 2277
Больше всего комментируют
6
Киевская врач призвала говорить с пациентами только на украинском языке
5
Сколько украинцев доверяют Зеленскому - опрос
3
Одиозный Брагар заявил, что украинское кино не стоит государственного финансирования
3
Четыре фракции объединились вокруг запрета сериалов и шансона в маршрутках
3
"У себя дома будете проситт" - аптекарь отказалась обслуживать клиентов на украинском
Голосов: 5610
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua