Выдавали старое за новое СБУ разоблачила сделку на 2,5 млн гривен

Злоумышленники планировали поставлять на "Харьковский бронетанковый завод" некачественные трансмиссии для танков Т-64 и Т-80.

Летом 2019-го Минобороны подписало контракт с фирмой из Запорожской области на $2,5 млн, пишут в СБУ.

Однако вместо того, чтобы поставлять новые детали, предприниматель решил ремонтировать те, что были в использовании, и выдавать их за новые. Злоумышленники перебивали серийные номера и перекрашивали изделия, отчего они выглядели, как новые.

Фото: СБУ

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"В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели ряд обысков по местам ремонта и хранения некачественных деталей, а также в жилье фигурантов дела в Харькове, Мелитополе и Никополе. Изъято контрафактные запчасти для бронированной техники, приборы для фальсификации серийных номеров, бухгалтерская документация, печати и другие материалы, доказывающие незаконные сделки", - говорится в сообщении.

Председателю предприятия сообщили о подозрении в совершении им преступления (законченное покушение на преступление) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

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