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Выборы на Донбассе: Пристайко прокомментировал голосование переселенцев

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Выборы на Донбассе: Пристайко прокомментировал голосование переселенцев
Организация голосования переселенцев на выборах на оккупированных территориях Донбасса является колоссальной проблемой - Пристайко. ФОТО: УНИАН

Было бы справедливо, если бы переселенцы голосовали на местных выборах на оккупированной части Донбасса. Впрочем, организация их участия является колоссальной проблемой.

Так, голосование переселенцев в интервью "Европейской правде" прокомментировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мне кажется, что было бы справедливо, чтобы люди, которые из-за войны были вынуждены переселиться и при этом не теряли связь со своей малой родиной, также выбирали новую местную власть. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся домой, а следовательно, эта власть руководить теми людьми, и они должны повлиять на ее избрание.

Но если вы спросите, каким образом мы их перевезем или как для них провести выборы - это колоссальная проблема. Мы ее не решим даже в мирное время. И таких вопросов - множество. Например, сколько избирателей, кто составляет списки, кто их проверит? "- сказал министр.

И добавил, что эти нюансы не прописаны в "формуле Штайнмайера", которую устно согласовала Украины на заседании ТКГ в Минске - "в ней лишь то, что" особый статус "вводится в момент проведения выборов".

Пристайко как глава МИД отметил, что решение касательно голосования переселенцев должны принять Верховная Рада и ЦИК. Министерство только может выразить ожидания или рекомендации.

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18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко согласился на так называемую "формулу Штайнмайера", чтобы урегулировать ситуацию на оккупированной части Донбасса.

"Формула Штайнмайера" предусматривает предоставление Донбассу особого статуса, местные выборы по стандартам ОБСЕ, после этого - вывод российских войск и установление контроля над границей.

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