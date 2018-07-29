Вы - элита: Украина отмечает День Сил специальных операций

29 июля отмечается День Сил спецопераций. ФОТО: Минобороны

Сегодня в Украине отмечается День Сил специальных операций. Военных в соцсетях поздравили президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Глава государства разместил поздравление в своем Twitter.

"Силы специальных операций - элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую воинов! ", - написал Порошенко.

Сили спеціальних операцій – еліта Збройних Сил України.



Вітаю воїнів! pic.twitter.com/WGNXAwiX7X — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 июля 2018 г.

Степан Полторак пожелал военным и дальше так же успешно выполнять возложенные на них задачи.

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"Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии - Силах Специальных Операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных планов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты.Желаю всем военнослужащим ССО ВС Украины успешно выполнять возложенные на вас задачи, активной работы над собой, учиться и тренироваться ради побед, которых должно быть много ", - написал министр обороны.

В свою очередь Виктор Муженко отметил, что в украинцев нет альтернативы кроме победы в войне. Призвал военных сделать все возможное и невозможное, чтобы ее достичь.

У боротьбі з агресором українці володіють однією секретною зброєю – у нас немає альтернативи окрім перемоги.



Ми боремося на своїй землі, за свою #Україна і майбутнє наших нащадків!



Ми повинні зробити усе можливе і неможливе, аби перемогти!

Про це наголошено воїнам #ССО #ЗСУ pic.twitter.com/rPKumD1B4w — Viktor Muzhenko (@VikMuzhenko) 29 июля 2018 г.

День Сил специальных операций отмечается с 2016 года.

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