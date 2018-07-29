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воскресенье, 29 июля 2018 10:52

Вы - элита: Украина отмечает День Сил специальных операций

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Вы - элита: Украина отмечает День Сил специальных операций
29 июля отмечается День Сил спецопераций. ФОТО: Минобороны

Сегодня в Украине отмечается День Сил специальных операций. Военных в соцсетях поздравили президент Петр Порошенко, министр обороны Степан Полторак и начальник Генштаба Виктор Муженко.

Глава государства разместил поздравление в своем Twitter.

"Силы специальных операций - элита Вооруженных Сил Украины. Приветствую воинов! ", - написал Порошенко.

Степан Полторак пожелал военным и дальше так же успешно выполнять возложенные на них задачи.

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"Горжусь уникальными профессионалами, которые сознательно и мотивировано служат в элитном подразделении украинской армии - Силах Специальных Операций. Вы выполняете важные и опасные задания, отважно и смело подходя к реализации оперативных планов, в частности в опасных боевых условиях. Благодарен за достигнутые вами боевые результаты.Желаю всем военнослужащим ССО ВС Украины успешно выполнять возложенные на вас задачи, активной работы над собой, учиться и тренироваться ради побед, которых должно быть много ", - написал министр обороны.

В свою очередь Виктор Муженко отметил, что в украинцев нет альтернативы кроме победы в войне. Призвал военных сделать все возможное и невозможное, чтобы ее достичь.

День Сил специальных операций отмечается с 2016 года.

Военные поисковики пытаются идентифицировать 85 тел погибших на территории Донбасса. Почти половина из них - военнослужащие. Об этом рассказал координатор гуманитарного проекта ВС Украины "ЭВАКУАЦИЯ 200" подполковник Михаил Котелевский

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Комментарии

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Дата
29
июля

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