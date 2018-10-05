ВСУ проведут учения в Азовском море в ответ на агрессию России

Мы готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны, - Турчинов. Фото: Укринформ

В Азовском море в ответ на агрессию России происходит наращивание военных компонентов.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Олександр Турчинов сообщил, что украинские военные проведут широкомасштабные учения в Азовском море.

Сказал об этом на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов о планах России провести учения в Азовском море и действий Украины в этой связи, сообщает Укринформ.

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"Мы наращиваем морские силы, значительно усиливаем береговую охрану и авиационную компоненту. И, безусловно, готовы отвечать на любые провокации со стороны российской стороны", - подчеркнул Турчинов.

Украинские военнослужащие участвуют в военных учениях в Германии. Опубликовали фото и видео.