ВСУ получили видео с русскими наемниками на Донбассе

Показали группу снайперов. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинцы получили видео с военнослужащими вооруженных сил РФ на Донбассе.

"Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ Российской Федерации, снятое непосредственно самими русскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов", - сообщает пресс служба ООС.

27 февраля эта группа убила младшего сержанта ВСУ Владимира Федченко.

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"В дальнейшем будут раскрыты имена, фамилии и должности военнослужащих Российской Федерации, участвующих в убийстве украинских воинов. Данное видео в качестве доказательных материалов российской агрессии передано в Службу безопасности Украины", - говорится в сообщении.

7 мая вооруженные формирования РФ, в очередной раз пренебрегая режимом прекращения огня, обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.