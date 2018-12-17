ВСУ получили партию бронеавтомобилей "Варта" / скриншот

Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника" досрочно передало Вооруженным силам Украины очередную партию специализированных бронированных автомобилей "Варта".

Партия состоит из 14 бронированных машин. Соответствующее видео опубликовано на канале предприятия в Youtube.

"Варта" - бронеавтомобиль с колесной формулой 4 × 4 производства компании "Украинский бронетехника". 7 декабря 2015-го бронемашина была впервые представлена как перспективный автомобиль для Нацгвардии и полиции особого назначения. Автомобиль комплектуется двигателем ЯМЗ мощностью 270 л.с. с крутящим моментом 1128 Нм, в перспективе автомобиль оснастят двигателем Cummins мощностью 300 л.с. Применяются бескамерные шины Continental.

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Ранее в интервью "Народной армии" командир 35 бригады морской пехоты полковник Николай Палас рассказал, что на вооружение бригады поступают бронеавтомобили "Варта" и БТР-70ДИ.

"Мы уже получаем новые танки Т-80, один из батальонов вооружается специальными бронеавтомобилями" Варта ", а другой - украинский разработкой от Николаевского бронетанкового завода БТР-7 (БТР-70ДИ)", - рассказал командир.

На киевских улицах появилась внедорожная маршрутка - автобус повышенной проходимости Torsus Praetorian. Транспортное средство построила в Словакии украинская компания Pulsar Expo.