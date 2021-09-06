ВСУ ответили огнем на обстрелы российских оккупантов

На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет, отчитываются в штабе ООС.

"5 сентября в направлении Широкиного Мариупольского района Донецкой области российские наемники обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Также боевики открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Водяного на Приазовье", - говорится в сообщении.

Дважды обстрел из станковых противотанковых гранатометов зафиксировали и у Золото-4 Попаснянского района Луганщины. На обстрелы российских оккупантов украинские военные открывали ответный огонь.

Сегодня утром нарушений со стороны оккупантов не фиксировали.

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В августе этого года на Донбассе погибли девять украинских бойцов - больше всего за последние два года, когда объявили всеобъемлющее перемирие в зоне Операции объединенных сил. Ранения получили 28 бойцов. Пророссийские боевики ни дня не прекращали стрелять. Несколько раз открывали огонь по тыловым позициям украинских войск. Наибольший обстрел произошел 28 августа, когда артиллерией ударили по привокзальном района в Авдеевке Донецкой области. Частично сгорела база батальона, который располагался там.