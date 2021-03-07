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воскресенье, 07 марта 2021 20:17

ВСУ ответили на обстрелы на Донбассе

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ВСУ ответили на обстрелы на Донбассе
Боевики совершили 5 обстрелов. Фото: "Українська правда"

За сутки в зоне ООС зафиксировали 5 нарушений режима прекращения огня.

У Авдеевки стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра. Украинские военные открывали огонь, сообщает пресс-центр ООС.

В районе Лебединского российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по украинским позициям из миномета 82-го калибра и со станковой противотанкового гранатомета.

У Опытного наемники вели неприцельный огонь в сторону позиций ВСУ из подствольного гранатомета. Вблизи поселка Южное оккупанты осуществляли прицельные обстрелы с противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

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Боевых потерь среди бойцов ВСУ нет.

В пятницу во время обстрела боевиков на Донбассе украинский военный получил ранения. Ему оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

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