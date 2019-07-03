ВСУ на Донбассе уничтожили вражеский блиндаж

В Луганской области в зоне 54-й механизированной бригады ВСУ по одной из позиций боевиков ЛНР регулярно происходили провокации и обстрелы.

"Украинский военным поступил приказ надолго утолить боевиков. А в сети было выложено видео ювелирной и точной работы бойцов ВСУ. Все в яблочко", - сообщает в Facebook волонтер из Днипра Юрий Мисягин.

"Боевая-разведывательная группа К-2 подняла дрон, который в онлайн-режиме корректировал огонь, поэтому все боеприпасы легли точно в цель", - прокомментировал Юрий.

"Приказ выполнили и заткнули. Блиндаж поврежден. Террористы сразу убежали. По неподтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить беспилотник, просто бросили свою позицию и скрылись. "Герои", - иронизирует волонтер.

Автор: Фейсбук Волонтер прокомментировал обстрелы ЛНР

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