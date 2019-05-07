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вторник, 07 мая 2019 13:25

Все теперь иначе: в ООС задержали взяточника

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Все теперь иначе: в ООС задержали взяточника
На Донбассе задержали командира взяточника. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ поймали на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения ООС.

Командир требовал у подчиненного взятку в размере 5,5 тыс. грн, сообщает пресс-центр СБУ.

Обещал не привлекать к ответственности за потерянное имущество.

Взяточника задержали после получения денег, ему объявили подозрение в совершении преступления по статье "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас выбирают меру пресечения и ищут его пособников.

Мало кто знает, но беретный значок пехоты придумал зампотех мотопехотного батальона по итогам "залетов" обычной мотопехотной роты. Об этом пишет ветеран АТО Мартин Брест.

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07
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