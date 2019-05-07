Все теперь иначе: в ООС задержали взяточника

Сотрудники СБУ поймали на взятке командира сводной роты сводного отряда одной из бригад Генерального штаба Вооруженных сил Украины, которые находятся в зоне проведения ООС.
Командир требовал у подчиненного взятку в размере 5,5 тыс. грн, сообщает пресс-центр СБУ.
Обещал не привлекать к ответственности за потерянное имущество.
Взяточника задержали после получения денег, ему объявили подозрение в совершении преступления по статье "Получение взятки" Уголовного кодекса Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент назначил нового командующего ООС
Сейчас выбирают меру пресечения и ищут его пособников.
Мало кто знает, но беретный значок пехоты придумал зампотех мотопехотного батальона по итогам "залетов" обычной мотопехотной роты. Об этом пишет ветеран АТО Мартин Брест.
Комментарии1