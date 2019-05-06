"Бонба": ветеран АТО рассказал, кто и как создал беретный знак пехоты

День установлен Президентом Украины Петром Порошенко с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Мало кто знает, но беретный значок пехоты придумал зампотех мотопехотного батальона по итогам "залетов" обычной мотопехотной роты. Об этом пишет ветеран АТО Мартин Брест в Facebook.

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Что же значат детали значка

Круг. Круг обозначает колесо ЗИЛа, которое было темной донбасской ночью аккуратно скручено с грузовика РМТЗ и установлено на такой же грузовик мотопехотной роты с обещанием непременно вернуть "потом". "Потом" наступит после победы. Залет.

Левое ружье. Некоторым кажется, что ружья одинаковые, но это не так. У них разные номера, причем левое ружье числится в ведомости "закріплення зброї", а правое — нет.

Левое ружье провтыкал аватар и планокур "Минус" осенью 2015-го в Прохоровке, когда его поставили охранять штаб батальона. Чтоб никто штаб "не украл", "Минус" накурился и залез на дерево, а когда попустило, ружья уже не было. "Минус" не знал, что ружье забрали мы от греха подальше. Залет.

Правое ружье. Когда "Минус" понял, что провтыкал оружие, резко протрезвел и ушел в ночь. Вернулся под утро, грязный, почему-то мокрый, но счастливый и с ружьем. Это ружье в батальоне никогда не числилось, а признаться, где его взял, "Минус" отказывался наотрез. Это залет.

Бонба. Бонба символизирует собой пылающую и взрывную штуку, которую зампотех обычного мотопехотного батальона вкатит утром командиру роты за все происшедшее.

Бойцы 34 батальона 57 мотопехотной бригады празднуют 5 годовщину создания подразделения. Его создали на базе жителей Кировоградской области. Сначала получил название "Кировоград-2", затем "Батькивщина". Впоследствии вошел в состав Вооруженных сил Украины под номером "34".