Все рушится: боевики не могут справиться с проблемами ОРДЛО

Российские наемники на Донбассе жалуются на проблемы в самопровозглашенных республиках.

В местных газетах оккупированных территорий пишут о непростой ситуации в энергетике региона, об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter.

"Экономика серой зоны разрушается и умирает, долги по зарплатам растут. Враги Донбасса продолжают убивать регион и издеваться над населением, рассказывая лживые сказки о поддержке братской России", написал он.

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Блогер также опубликовал скриншот из газеты "Казачий вестник".

Автор: Денис Казанский Скриншот статьи в местной газете о тяжелой ситуации на оккупированных территориях

Сегодня на Донбассе погиб один воин . Он выполнял боевую задачу и получил роковое ранение.