Все рушится: боевики не могут справиться с проблемами ОРДЛО

Российские наемники на Донбассе жалуются на проблемы в самопровозглашенных республиках.
В местных газетах оккупированных территорий пишут о непростой ситуации в энергетике региона, об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на странице в Twitter.
"Экономика серой зоны разрушается и умирает, долги по зарплатам растут. Враги Донбасса продолжают убивать регион и издеваться над населением, рассказывая лживые сказки о поддержке братской России", написал он.
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Блогер также опубликовал скриншот из газеты "Казачий вестник".
Сегодня на Донбассе погиб один воин. Он выполнял боевую задачу и получил роковое ранение.
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