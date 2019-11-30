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суббота, 30 ноября 2019 12:22

Все КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы

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Все КПВВ на Донбассе перешли на новый график работы
День Донбасс: все КПВВ перешли на зимний график работы

1 декабря все КПВВ на Донбассе переходят на зимний график работы.

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.

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Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, который должен позволить выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса без статуса переселенца.

В случае потери документов предоставлять возможность рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.

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30
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