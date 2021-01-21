Вражеский снайпер застрелил украинского военного

На Донбассе убили украинского бойца.

На Донбассе украинский военнослужащий погиб от выстрела снайпера. Трагедия случилась в четверг, 21 января, в районе ООС.

Вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня и открыли огонь из снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". "В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в Командовании морской пехоты на странице в Facebook.

Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

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По состоянию на 17:00 в штабе ООС сообщали, что с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил враг дважды нарушил режим тишины, но о погибшем не говорили.