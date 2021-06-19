Враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе

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С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Вблизи Луганского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Об этом сообщает штаб ООС.

У Зайцевого и Желтого зафиксировали пролеты вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА были вовремя подавлены средствами РЭБ.

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Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел со стороны оккупанта наши военные открывали ответный огонь.

Кроме того, на Донбассе выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 15 гектаров территории и передали на уничтожение 265 взрывоопасных предметов.

В течение прошлой недели на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей отправили 216,7 тонны гуманитарной помощи. Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" за неделю прошли 14 грузовиков с гуманитаркой.