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четверг, 24 февраля 2022 15:23

Враг на танках и БТР атакует города Луганщины – ВСУ взяли пленных

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Враг на танках и БТР атакует города Луганщины – ВСУ взяли пленных
Российская техника, подбитая в Луганской области. Фото: Информационное сопротивление

Украинские военные отражают атаки россиян в Луганской области. Бои идут в Старобельске, Счастье и Станице Луганской.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

"Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Продолжается бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам. По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР", - говорится в сообщении.

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"Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку и дают отпор врагу. Сейчас Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил. В плен попали российские оккупанты", - сообщает штаб.

"Россияне зашли с тяжелой техникой с российской стороны. Нанесли по стратегическим объектам – воинским частям, аэродромам – удары из большого калибра. Это были "Смерчи" или "Точка У". Сейчас в разных уголках области идут бои", - сообщил глава областной администрации Сергей Гайдай в эфире одного из телеканалов.

По его словам, россияне пытаются "разрезать" область и зайти вглубь с разных сторон.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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