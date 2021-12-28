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Враг на Донбассе применил противотанковые ракетные комплексы

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Враг на Донбассе применил противотанковые ракетные комплексы
Оккупанты на Донбассе тяжело ранили еще двух военных ВСУ. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

За прошедшие сутки, 27 декабря, российские оккупанты на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

В направлении Нью-Йорка противник трижды открывал огонь из автоматических и станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вблизи Новозвановки оккупанты применили противотанковые ракетные комплексы. Недалеко от Гнутового российские наемники привлекли беспилотный летательный аппарат. С его помощью произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В районе Новолуганского враг вел огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Марьинки минометов калибра 120 мм. В окрестностях Красногоровки и Майского Донецкой области боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов.

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В Луганской области, близи населенного пункта Лобачево, противник совершал обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в штабе.

По состоянию на 07.00 28 декабря со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

В результате действий врага на Донбассе 27 декабря еще двое украинских военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – тяжелое.

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Дата
28
декабря

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