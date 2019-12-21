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суббота, 21 декабря 2019 09:43

Враг на Донбассе применил лазерное оружие

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Автор: Анатолий Гаевский
  С начаоа этих суток потерь с нашей стороны нет
С начаоа этих суток потерь с нашей стороны нет


20 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Один военнослужащий ВСУ ранен. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из различных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия - говорится в сообщении.

Вчера, 20 декабря, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Еще один военнослужащий при наблюдении в оптическое устройство получил поражения сетчатки глаза вследствие использования противником лазерного оружия.

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Вблизи населенного пункта Хутор Вольный обстрел террористы вели из минометов калибра 82-мм, ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия. В районе Светлодарска - с станковых противотанковых гранатометов. Рядом с населенным пунктом Шумы - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Крымского - с станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В районе ответственности ОТУ" ВОСТОК "противник совершил 6 обстрелов по позициям Объединенных сил:
дважды рядом с населенным пунктом Невельское - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Каменки - из гранатометов различных систем;
вблизи шахты Бутовка - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с населенным пунктом Васильевка - из стрелкового оружия ", - сообщают в ведомстве

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
Потерь с нашей стороны нет.

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Дата
21
декабря

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